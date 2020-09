Kreml: Beskyldningene om russisk Navalnyj-forgiftning er absurd

NTB utenriks

– Forsøket på å knytte Russland til det som skjedde, er uakseptabelt, det er absurd, sa Peskov mandag.

Navalnyj ligger i koma på et sykehus i Berlin etter at han ble plutselig syk på et fly i Sibir 20. august.

Tyske myndigheter har opplyst at prøver viser at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok. Støttespillere av Navalnyj har uttalt at bruken av novitsjok viser at kun Russland kan være ansvarlig, noe myndighetene i landet har nektet for.

Russiske myndighetspersoner opplyser at Tyskland ennå ikke har delt funnene.

– Vi forventer at informasjonen kommer i løpet av de neste dagene. Vi ser fram til det, sa Peskov.

