– Malis avsatte president på sykehus i Emiratene

NTB utenriks

Sent lørdag kveld forlot han Mali med sin kone Aminata Maiga Keita, en attaché, to leger og fire sikkerhetsagenter, ifølge en diplomatkilde.

Flyet tok av med kurs for Emiratenes hovedstad Abu Dhabi etter anmodning fra maliske myndigheter og Keita selv, slik at han kan få behandling på et militærsykehus, ifølge kilden.

75 år gamle Keita ble i forrige måned avsatt under et militærkupp. Militærjuntaen som overtok makten, holdt ham i varetekt i ti dager. Deretter ble han innlagt på et privat sykehus i Mali. Tidligere denne uken ble han utskrevet fra sykehuset og sendt hjem til sin privatbolig, under oppsyn av militærjuntaen.

Kilden har ikke opplyst hva slags behandling Keita har behov for.

