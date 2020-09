Ingen tegn til liv i ruinene i Beirut, sier chilenske redningsarbeidere

NTB utenriks

De siste tre dagene har redningsteamet og andre jobbet intenst etter at redningshunden Flash torsdag markerte i en ødelagt bygning i havneområdet.

Teamet har med seg avansert utstyr som også plukket opp et signal som kunne være langsomme pulsslag. Hendelsen vekket stor oppsikt i den libanesiske hovedstaden, der et stort område ble ødelagt i en enorm eksplosjon utløst av en brann i et lager med ammoniumnitrat for en måned siden.

Etter tre dager med graving er det ikke gjort noen funn.

– Teknisk sett kan vi si at det ikke er tegn til liv i bygningen, sier Francisco Lermanda, som leder det chilenske Topos-teamet, søndag.

