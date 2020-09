Bolivia klager Morales inn til ICC

NTB utenriks

I august oppfordret Morales sine tilhengere til å sperre veier, noe som hindret transport av mat, medisinsk oksygen og leger fra å kunne forflytte seg, heter det i en uttalelse fra riksadvokatens kontor fredag.

Morales' tilhengere demonstrerte mot at valget i landet er blitt utsatt på grunn av koronapandemien.

Blokaden av veiene førte til at minst 40 pasienter mistet livet, ifølge riksadvokatens kontor, som legger til at det er behov for at Den internasjonale domstolen (ICC) i Haag gransker saken.

Morales står dessuten overfor terrorisme-relaterte siktelser i Bolivia.

Han var president i 13 år. Etter anklager om valgfusk i valget i oktober 2019 dro han i eksil til Mexico og deretter til Argentina.

Jeanine Anez overtok makten som midlertidig president måneden etter. Nyvalg er planlagt 18. oktober.

