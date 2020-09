70 miljøaktivister pågrepet etter aksjon mot britiske aviser

NTB utenriks

Flere titalls demonstranter fra gruppa Extinction Rebellion lenket seg til biler og bambusstillaser for å blokkere veiene utenfor trykkerier i Broxbourne nord for London og Knowsley nordvest i England.

Her trykkes de Murdoch-eide avisene The Sun og The Times, i tillegg til Daily Telegraph, Daily Mail og Financial Times.

– Målet er å fokusere på disse selskapenes uvilje til å rapportere riktig om klimakrisen og den økologiske krisen, og deres vedvarende manipulasjon av sannheten til å passe deres egen personlige og politiske agenda, uttaler gruppen.

Politiet sier de har pågrepet 42 i Broxbourne og 30 i Knowsley. Extinction Rebellion sier demonstrasjonen, som forårsaket forsinkelser i avisleveransene, ble avsluttet klokka 11, lokal tid.

Newsprinters, selskapets som driver trykkeriene, sier demonstrasjonene var «et angrep på hele den frie pressen», et synspunkt som også gjengis av statsminister Boris Johnson.

