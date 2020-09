NTB utenriks

Det skyldes at det fortsatt er svært viktig med grundige tester av vaksinens virkning og hvor trygg den er, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Fase 3 vil ta lenger tid fordi vi må se an hvor stor beskyttende virkning vaksinen faktisk har, og vi må også se hvor trygg den er for brukerne, sier WHO-talskvinne Margaret Harris under en pressebrifing i Genève fredag.

(©NTB)