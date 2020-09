Trump vil ikke la forsvarets avis gå inn

NTB utenriks

Tidligere ble det meldt at det amerikanske forsvarsdepartementet hadde beordret forsvarets uavhengige avis, Stars and Stripes, til å stanse publiseringen. Behovet for å spare penger ble oppgitt som årsak. Avisen har tradisjoner tilbake til borgerkrigens dager.

– USA vil ikke kutte bevilgningene til Stars and Stripes på min vakt, tvitrer Trump.

– Den vil fortsatt være en fantastisk kilde til informasjon for vårt storslagne forsvar, skriver han.

Amerikanske kongresspolitikere har kjempet for å holde den tradisjonsrike avisen i live, og stengningsordren ble av kritikere satt i sammenheng med Trump-regjeringens fiendtlige holdning til mediene generelt.

Trumps melding kommer samtidig som påstander om at presidenten i 2018 kalte falne amerikanske soldater for tapere, er blitt en sak i den amerikanske valgkampen.

I en artikkel i The Atlantic omtales flere tilfeller der Trump angivelig har snakket nedsettende om amerikanske soldater som er blitt drept eller tatt til fange i kriger der USA har deltatt. Trump selv har tilbakevist at han har sagt noe slikt.

Hans motstander i høstens presidentvalg, Joe Biden, kommenterte fredag saken og sa at hvis det var riktig at Trump hadde sagt noe slik, var uttalelsene «motbydelige».

Den første avisen som het Stars and Stripes kom ut i en kort periode i 1861, under den amerikanske borgerkrigen, men fikk først jevnlige utgivelser under første verdenskrig. Deretter var det igjen stans før publiseringen ble gjenopptatt i 1942.

