Madrid strammer inn på forsamlingsforbud

I tillegg skal det innføres begrensninger på deltakere i begravelser, bryllup og religiøse seremonier, samt gruppebesøk til museer og guidede turer i byen.

Nesten en tredel av de nye koronatilfellene i Spania forekommer i og omkring Madrid, en region med 6,6 millioner innbyggere. Koronasmittede tar opp minst 16 prosent av sengeplassene på sykehusene i regionen, noe som er det høyeste tallet i hele Spania.

Helsemyndighetene forteller imidlertid at antallet nye koronatilfeller i regionen viser at smittebølgen er i ferd med å bremse, og antallet nye daglige smittetilfeller faller. Madrid har også kjøpt inn utstyr til to millioner tester og ansatt ekstra folk til å drive smittesporing.

Spania er et av de hardest koronarammede landene i Europa. De siste to ukene har landet over 200 nye smittede per 100.000 innbyggere. Til sammen har en halv million av landets innbyggere fått koronavirus, og 29.234 personer har dødd med det.

