Facebook vil begrense politiske reklamer før amerikansk valg

NTB utenriks

Selskapet opplyser torsdag at det vil begrense nye politiske reklamer i ukene før valget, i tillegg til å fjerne poster som inneholder feilaktig informasjon om covid-19 og stemmeavgivning.

Facebook vil også lenke til offisielle resultater på poster fra kandidater og kampanjer som erklærer tidlige seire.

– Dette valget kommer ikke til å være «business as usual.» Vi har alle et ansvar for å beskytte vårt demokrati, skriver Facebook-sjef Mark Zuckerberg i et innlegg torsdag.

– Det betyr å hjelpe folk med registrering og stemming, å klarere forvirring rundt hvordan dette valget vil fungere – og å jobbe for å redusere sjansene for vold og uro, legger han til.

(©NTB)