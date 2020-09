NTB utenriks

Navalnyj ligger på Charité-sykehuset i Berlin, dit han ble fløyet et par dager etter at han kollapset på et fly i Russland.

Sykehuset er et av Europas ledende innen toksikologi.

Onsdag kunngjorde tyske myndigheter at analyser av prøver viser at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

