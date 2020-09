Merkel: Navalnyj ble forsøkt drept med nervegift

NTB utenriks

Onsdag sa Tysklands regjering at det foreligger «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet. Etterpå sa Merkel at det er «veldig seriøse spørsmål som kun russiske myndigheter kan og må svare på».

Navalnyj er en av de fremste kritikerne av Russlands president Vladimir Putin.

Han ble alvorlig syk på et fly i Sibir for nesten to uker siden. Han ble innlagt på et sykehus i Omsk, men senere fløyet til Berlin. Han ligger fortsatt i koma, men tilstanden skal være stabil og ha blitt noe bedre.

