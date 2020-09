NTB utenriks

Med sine 1.000.048 rapporterte smittetilfeller er det på verdensbasis kun USA, Brasil og India som har flere tilfeller.

Tirsdag ble 4.729 nye tilfeller av smitte bekreftet.

Eksperter på feltet mener at det faktiske tallet er vesentlig høyere enn det som er bekreftet. Dette skyldes blant annet begrenset testing, at milde tilfeller ikke er registrerte og at enkelte tilfeller er skjult av lokale myndigheter.

