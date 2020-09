Facebook truer med å nekte australiere å dele nyheter

NTB utenriks

Australiere kan bli nektet fra å dele journalistisk innhold av både lokal og internasjonal art på Facebook og Instagram, opplyser selskapet.

Bakteppet er et lovforslag fra den australske regjeringen, som vil tvinge Facebook og Google til å betale lokale medier for bruk av innhold, eller måtte betale flere millioner i bøter. Lovforslaget krever også innsyn i algoritmene IT-gigantene bruker for å sortere innhold.

Will Easton, som er sjef for Facebooks Australia- og New Zealand-avdeling, sier lovforslaget vil medføre skade for nyhetsleverandørene regjeringen forsøker å beskytte.

Ifølge Easton antar den australske konkurranse- og forbrukerkommisjonen ACCC, som har utarbeidet lovforslaget, feilaktig at det er Facebook som tjener mest på at nyhetsorganisasjoner får publisere på plattformen, «når det faktisk er det motsatte som er sant».

Ifølge ham genererte Facebook 2,3 milliarder klikk for australske nyhetsnettsider i løpet av årets første fem måneder. Han anslår at verdien av det ligger på rundt 200 millioner australske dollar, tilsvarende i underkant av 1,3 milliarder norske kroner.

Lovforslaget har sterk støtte fra lokale mediehus og ventes å bli innført i løpet av året.

