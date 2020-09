EU bistår fredsprosessen i Libya

NTB utenriks

Borrell møtte lederen for Libyas GNA-regjering i Tripoli, Fayez al-Sarraj. Møtet fant sted etter at GNA-regjeringen og styrkene som støtter opprørslederen Khalifa Haftar, i slutten av august kunngjorde at de har inngått våpenhvile og vil gjennomføre valg.

– Vi er glade for den nylig inngåtte våpenhvileavtalen, og vil fortsette å støtte dialog og libysk-ledet løsning på konflikten, tvitret Borrell etter møtet.

Han understreket at EU også støtter Berlin-avtalen fra januar, der flere land som har vært aktive i Libya-krigen, forpliktet seg til å la være å blande seg i Libyas interne anliggende og at de skal respektere våpenhandelsforbudet.

EU også vil arbeide for å heve en oljeblokade innført av Haftars støttespillere i januar, som krever at de får en rettferdig andel av inntektene, opplyste Borrell.

Libya har vært preget av krig og uro siden den Nato-ledede koalisjonen styrtet landets mangeårige diktator Muammar Gadaffi i 2011. Siden april 2019 har Haftar ledet et angrep mot den FN-anerkjente GNA-regjeringen.

Haftar er støttet av Egypt, De forente arabiske emirater og Russland, mens GNA-regjeringen er støttet av Tyrkia og Qatar.

