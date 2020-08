Nye sammenstøt under demonstrasjon i Hongkong

NTB utenriks

Demonstrasjon skjedde på dagen ett år etter at prodemokratiske demonstranter ble banket opp på et tog, en hendelse som ble fanget på film.

Hendelsen er noe av det mest kontroversielle som skjedde i løpet av månedene med store demonstrasjoner i Hongkong i fjor.

Mange aktivister samlet seg utenfor T-banestasjonen for å legge ned blomster. Det ble også ropt prodemokratiske slagord.

Demonstrasjonen ble vurdert som ulovlig, og opprørspoliti brøt opp folkemengden med pepperspray og batonger. Tolv personer ble pågrepet, ifølge politiet.

I en kaotisk scene som ble fanget på film, la politifolk en gravid dame i bakken og brukte pepperspray på andre i nærheten.

– Forferdelig voldsbruk igjen, og ingen av disse ansatte i Hongkong-politiet vil bli etterforsket på noe vis, skriver aktivisten Nathan Law, som nylig rømte til London, på Twitter.

Politiet sier i en uttalelse av de forsøkte å pågripe en mann, og at kvinnen er sendt til sykehuset for undersøkelser. De sier at de sender sine beklagelser til henne.

