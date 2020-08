Mustapha Adib blir ny statsminister i Libanon

NTB utenriks

Den forrige libanesiske regjeringen gikk av i etterkant av den enorme eksplosjonen i Beirut i begynnelsen av august.

Nå er det klart at det er flertall i nasjonalforsamlingen for Adib (48) som ny statsminister. Mandag fikk han ansvaret for å danne en ny regjering av landets president Michel Aoun.

– Regjeringen bør dannes svært raskt, sa Adib.

I en TV-sendt tale sa han at den nye regjeringen må begynne å iverksette reformer umiddelbart. Øverst på prioriteringslisten står en avtale med Det internasjonale pengefondet (IMF).

Libanon har de siste årene vært rammet av økonomisk og politisk krise. I begynnelsen av august omkom minst 190 mennesker da et lager med ammoniumnitrat eksploderte ved havna i Beirut.

Eksplosjonen skal ha vært en av de kraftigste i verden noensinne med unntak av atombomber, og deler av byen ble lagt i ruiner.

Mange libanesere mener den egentlige årsaken til eksplosjonen var politisk vanstyre og korrupsjon som muliggjorde uforsvarlig lagring av et eksplosivt stoff.

I Libanons nasjonalforsamling fikk Mustapha Adib mandag støtte fra 90 av 128 representanter.

