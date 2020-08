Macron vender tilbake til kriserammede Libanon

NTB utenriks

Mandag er det nøyaktig hundre år siden dannelsen av Stor-Libanon – et fransk-styrt område som ble forløperen til den libanesiske staten.

Macron kommer på besøk for å markere dagen. Men han vil også sjekke hvordan det går med arbeidet med å få på plass en ny regjering i landet.

– Her trengs politisk endring, sa Macron under sitt forrige besøk i hovedstaden Beirut, to dager etter den enorme eksplosjonen som la deler av byen i ruiner.

Og det ser delvis ut som han får ønsket oppfylt. I Libanons nasjonalforsamling er det flertall for å utpeke Mustafa Adib, tidligere ambassadør til Tyskland, til ny statsminister, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

(©NTB)