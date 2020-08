Danske helsemyndigheter vil ikke vente på ferdig testet koronavaksine

NTB utenriks

Koronapandemien har så store konsekvenser at ingen land kan vente på at en vaksine er ferdigtestet før den tas i bruk, mener direktør Thomas Senderovitz i Lægemiddelstyrelsen.

Han tror at EU, og dermed Danmark, vil ende med å gi en såkalt betinget godkjenning av en mulig vaksine og dermed tjuvstarte på bruken.

– I EU stiller vi krav om fase 3-studier. Men det vil typisk ta to-tre år, og det er det ingen i verden som kan vente på, sier han.

I fase 3 blir effekten av et legemiddel undersøkt, og utviklerne får en oversikt over mulige bivirkninger.

Også sjefen for det amerikanske legemiddelverket FDA åpnet i et intervju nylig for å ta i bruk en koronavaksine før fase 3 er avsluttet.

