Tysklands president refser demonstranter for angrep på demokratiet

Hendelsen skjedde under lørdagens demonstrasjon mot regjeringens koronarestriksjoner. Riksdagsbygningen huser landets nasjonalforsamling, og flere demonstranter greide å ta seg forbi sperringene og var på nippet til å ta seg inn i bygningen før de ble stanset av politiet.

– Steinmeier kaller det «for et uakseptabelt angrep på hjertet av vårt demokrati».

– Vi vil aldri akseptere dette, sier han i en uttalelse på Instagram søndag.

Hundrevis av mennesker ble pågrepet i forbindelse med massemønstringen mot regjeringens restriksjoner for å hindre smittespredning.

Også innenriksminister Horst Seehofer retter kraftig kritikk mot demonstrantene.

– Riksdagsbygningen er det symbolske midtpunktet for vårt demokrati. Det er uakseptabelt at ekstremister og urostiftere bruker det til sine egne formål, sier Seehofer i et intervju med avisen Bild.

Ifølge politiet deltok om lag 38.000 mennesker, nesten dobbelt så mange som ventet, i demonstrasjonen og protestaksjonene i Berlin lørdag. En marsj gjennom byen ble stanset av politiet fordi mange av deltakerne verken brukte munnbind eller holdt avstand. Senere på dagen brøt flere hundre demonstranter seg gjennom sperringene og en kjede med politifolk ved Riksdagsbygningen, som på tysk heter Reichstag.

