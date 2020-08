Tyske politikere reagerer skarpt på høyreekstrem aksjon ved nasjonalforsamlingen i Berlin

NTB utenriks

– Tyske førkrigsflagg og høyreorienterte ekstremister som stimler sammen foran nasjonalforsamlingen, er et utålelig angrep på hjertet av vårt demokrati. Vi vil aldri akseptere det, sier president Frank-Walter Steinmeier søndag.

Flagget med en svart, rød og hvit stripe fra det tyske keiserriket, blir ofte brukt av dagens nynazister. Flere demonstranter greide å ta seg forbi sperringene og var på nippet til å ta seg inn i bygningen før de ble stanset av politiet.

– Min forståelse tar slutt når demonstranter lar seg trekke med av vognene til demokratiets fiender og politiske agitatorer, tilføyer Steinmeier, som også takker politiet for å ha handlet «ekstremt forsiktig i en vanskelig situasjon».

– Misbruk

En rekke andre kjente politikere har også fordømt demonstrantenes oppførsel, som skjedde i forbindelse med lørdagens protest mot regjeringens koronarestriksjoner.

– Riksdagsbygningen er det symbolske midtpunktet for vårt demokrati. Det er uakseptabelt at ekstremister og urostiftere bruker det til sine egne formål, sier innenriksminister Horst Seehofer i et intervju med avisen Bild.

Videoer på nettet viser over 100 personer på toppen av trappen inn til hovedinngangen, der de står i flere minutter mens de roper og veiver med tyske, amerikanske og russiske flagg. Også det tyske førkrigsflagget er synlig.

– En skam

– Reichbürger-flagg foran nasjonalforsamlingen er en skam, tvitret utenriksminister Heiko Maas søndag, mens justisminister Christina Lambrecht sier at lignende aksjoner vil bli møtt med hard hånd.

– Det utålelige bildet av nynazister foran Riksdagsbygningen kan ikke gjentas, ikke foran nasjonalforsamlingen og aldri inne i nasjonalforsamlingen, sier hun.

Ifølge politiet deltok om lag 38.000 mennesker, nesten dobbelt så mange som ventet, i demonstrasjonen og protestaksjonene i Berlin lørdag.

En marsj gjennom byen ble stanset av politiet fordi mange av deltakerne verken brukte munnbind eller holdt avstand. Hundrevis av mennesker ble pågrepet i forbindelse med massemønstringen.

