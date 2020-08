Trump reiser til Kenosha for å «inspisere ødeleggelsene»

NTB utenriks

Presidenten skal etter planen møte representanter for politietaten og «inspisere ødeleggelsene fra de nylige opptøyene» når han tirsdag besøker Kenosha i Wisconsin, opplyser talsperson Judd Deere i Det hvite hus.

Det er ikke klart om Trump møter familien til Jacob Blake. Han ligger lam fra livet ned på sykehus etter at han ble skutt av politiet idet han var på vei inn i bilen sin forrige søndag. Statsadvokaten sier det ble funnet en kniv i bilen.

Trump, som er på reise til Louisiana og Texas for å inspisere skadene etter orkanen Laura, svarte «sannsynligvis» da han lørdag ble spurt om han også kommer til å besøke Kenosha. Timer senere kom bekreftelsen fra Det hvite hus.

Lørdag deltok om lag tusen personer i en protestmarsj i byen Kenosha i Wisconsin. Marsjen ble ledet av familien til Jacob Blake og skjedde en uke etter skyteepisoden. Deltakerne marsjerte mot tinghuset i Kenosha med krav om rettferdighet for Blake. Flere av talerne oppfordret også de frammøtte til å stemme for endring i presidentvalget i november.

Trump har for alvor startet valgkampen etter at han torsdag formelt takket ja til renominasjonen som presidentkandidat for Det republikanernes partiet. Presidenten forsøker å etablere seg som folks eneste valg dersom de vil ha lov og orden.

Presidenten har gjentatte ganger omtalt demonstrantene som oppviglere og plyndrere og hevder USA ikke er trygt med utfordreren Joe Biden ved makten.

De mange demonstrasjonene mot rasisme og politivold i USA startet med drapet på George Floyd i Minneapolis i mai og fikk fornyet styrke etter politiskytingen i Kenosha.

