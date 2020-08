Politiet i Berlin stanser protestmarsj grunnet manglende smittevern

NTB utenriks

Nesten 18.000 mennesker samlet seg ifølge politiet i sentrum av Berlin lørdag for å protestere mot regjeringens tiltak for å hindre koronasmitte.

Politiet har tidligere meldt at flere personer nektet å følge anmodninger om å holde avstand, og at demonstrantene derfor ble pålagt å bruke munnbind. De varslet også at marsjen ville ble stanset hvis ikke politiets pålegg ble respektert.

Det var utplassert over 3.000 politifolk for å passe på at folk overholdt smittevernreglene.

Myndighetene i Berlin ønsket på forhånd å forby marsjen i frykt for brudd på smittevernreglene, men arrangørene gikk rettens vei og fikk medhold i to ulike domstoler.

Flere av deltakerne stilte opp med amerikanske, russiske og tyske flagg, mens andre hadde på seg T-skjorter merket med «Q» – symbolet for bevegelsen Querdenken 711, som har sitt utspring i Stuttgart. Querdenken betyr å tenke utenfor boksen.

For fire uker siden deltok titusener av mennesker fra hele Tyskland i en lignende demonstrasjon. Den ble brutt opp av politiet etter kort tid ettersom mange heller ikke da overholdt smittevernreglene. Blant deltakerne var både folk fra ytre høyre, ytre venstre, vaksinemotstandere og de som mener koronapandemien er en konspirasjon.

(©NTB)