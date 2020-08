FN ber om at alle som sitter fast på skip i Middelhavet, må få gå i land umiddelbart

NTB utenriks

Både FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) ber om at alle migrantene og flyktningene får gå i land umiddelbart.

Blant dem er 219 som befinner seg på et redningsskip finansiert av gatekunstneren Banksy, og som tidligere har gitt beskjed om at situasjonen om bord er prekær fordi dekket er helt fullt av folk. De har også med en omkommet person om bord.

– Den humanitære nødvendigheten av å redde liv må ikke bli straffet eller stigmatisert, spesielt ikke når det er fravær av dedikerte forsøk i regi av stater, skriver de to FN-byråene i en felles erklæring lørdag.

– Mangelen på enighet om en regional mekanisme for ilandstigning, som IOM og UNHCR lenge har bedt om, er ingen unnskyldning for å nekte sårbare mennesker en trygg havn og hjelpen de trenger, slik det er påkrevd i henhold til internasjonal lov, skriver de videre.

I tillegg til de 219 menneskene som befinner seg om bord på redningsbåten Louise Michel, er 27 migranter og flyktninger blitt sittende fast på et dansk tankskip i over tre uker. Over 200 mennesker er dessuten reddet av det tyske redningsskipet Sea-Watch 4.

