Titusener samlet i Washington for demonstrasjon mot rasisme

– Det er et kne på demokratiets nakke, og vårt land kan ikke leve lenge uten frihetens oksygen, sa Kings sønn Martin Luther King III, en av hovedtalerne på markeringen «Get Your Knee Off Our Necks».

Navnet er en referanse til hvordan George Floyd ble kvalt under kneet til en hvit politimann i Minneapolis i mai, en hendelse som utløste de mest omfattende demonstrasjonene mot rasisme i USA på flere tiår.

I talen foran Lincoln Memorial i Washington kom King med en sterk oppfordring om «å marsjere til valgurnene og til postkassene for å forsvare frihetene som tidligere generasjoner kjempet så hardt for».

Brutte løfter

Den andre hovedtaleren, borgerrettighetsaktivisten Al Sharpton, viste til at USA aldri har innfridd løftene som svarte amerikanere fikk etter borgerkrigen for over 150 år siden.

– I 1863 signerte Abraham Lincoln Frigjøringsproklamasjonen. Han lovte oss statsborgerskap og 40 acres jord og et esel om vi kjempet for å bevare unionen. Men vi har aldri fått oppreisning, sa Sharpton på trappa til minnesmerket for Lincoln, der Martin Luther King sto i 1963.

Demonstrasjonen har fått ny aktualitet etter at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt og alvorlig såret av en hvit politimann i Wisconsin i forrige uke.

Skytingen utløste nye protester mot politivold, særlig i Blakes hjemby Kenosha, og en boikottbevegelse i idrettsverdenen.

Strømmet til hovedstaden

Titusener av mennesker var ventet på National Mall, parken mellom Det hvite hus og Kongressen, der rundt 200.000 mennesker hørte King tale 28. august 1963.

Koronapandemien svekket håpet om at like mange skulle komme nå. Likevel strømmet folk til, mange av dem langveisfra, fra tidlig morgen, og demonstrasjonen lå an til å bli den største i Washington siden pandemien begynte.

Alle måtte vente i lang kø for å få temperaturen målt, og de fleste hadde munnbind for å beskytte seg mot viruset.

Samme sted var det torsdag kveld fyrverkeri etter at president Donald Trump holdt sin nominasjonstale i Det hvite hus, der han tok til orde for streng lov og orden som følge av Black Lives Matter-protestene over hele USA den siste tiden.

Største protestbølge

Demonstrasjonene som fulgte etter at George Floyd døde, har vært den største protestbølgen mot rasisme og politivold i USA på flere tiår.

De fleste steder har demonstrasjonene gått fredelig for seg, og ifølge meningsmålingene støttes de av et klart flertall av amerikanerne.

Men noen steder har protestene vært preget av vold og plyndring, og Trump avviser hele protestbølgen og framstiller seg selv som en forsvarsmur mot sosialt anarki og en forsvarer av politiet.

