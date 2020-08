Biden: – Hvor trygg føler du deg i Trumps USA?

NTB utenriks

Biden skrev torsdag på Twitter: – Når Donald Trump i kveld sier at du ikke vil være trygg i Joe Bidens USA, kan du se deg omkring og stille spørsmålet: hvor trygg føler du deg i Donald Trumps USA?

Gjennom republikanernes landsmøte, som ble avsluttet med president Donald Trumps hovedtale torsdag kveld, har partiet prøvd å male et bilde av Biden som svak på kriminalitetsbekjempelse og en motstander av politiet.

I en uttalelse torsdag kveld pekte Biden på volden og opptøyene som har foregått i en rekke amerikanske byer i sommer.

– Volden vi er vitne til skjer under Donald Trump. Ikke under meg. Istedenfor å prøve å roe ned bølgene, heller han bensin på hvert eneste bål. Vold er ikke et problem i hans øyne, men en politisk strategi, sier Biden.

Også visepresidentkandidaten Kamala Harris gikk til angrep på Trump torsdag, og kritiserte blant annet hans håndtering av koronaviruspandemien.

– Trump har sviktet i den mest grunnleggende og viktige jobben til en president. Han har ikke klart å beskytte det amerikanske folket, sa hun.

(©NTB)