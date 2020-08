USAs sentralbank vil tillate høyere inflasjon

NTB utenriks

Inflasjonen kan bli liggende over 2-prosentmålet «en god stund» før banken er nødt til å gjøre noe og heve renten, sa sentralbanksjef Jerome Powell torsdag.

Målet med å slippe inflasjonen litt mer løs er å dekke inn «underskuddet» i målet om full sysselsetting.

– Dette gjenspeiler at vi erkjenner verdien av et sterkt arbeidsmarked, særlig for mange i områder med lav eller middels inntekt, sa Powell.

Han la til at sentralbanken er innstilt på å bruke «hele bredden av verktøy vi har for å støtte opp om økonomien».

