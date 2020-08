Tyrkia skal avholde militærøvelse i Middelhavet

NTB utenriks

Militærøvelsen avholdes 1-2. september, mens letevirksomheten forlenges med ytterligere fem dager, fram til tirsdag 1. september.

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar sa at militærøvelsen ikke var direkte knyttet til letingen etter gass i det omstridt havområdet der grekerne mener de har rett på eventuelle forekomster.

Kunngjøringen kommer etter at Hellas, sammen med Frankrike, Italia og Kypros, denne uken gjennomfører en tre dager lang militærøvelse øst i Middelhavet.

Akar anklagde også Frankrike for «bøllete» oppførsel. De to landene har fra før et anspent forhold som følge av motstridende interesser i konflikten i Libya, der de begge er involvert.

Tyskland ba torsdag om å få slutt på militærøvelsene i Middelhavet og dialog mellom Tyrkia og Hellas.

– Vi trenger en diplomatisk løsning på konflikten. Betingelsene for disse samtalene er at øvelsene i det østlige Middelhavet avsluttes, sa Tysklands utenriksminister Heiko Maas torsdag i forkant av et møte med andre europeiske utenriksministre i Berlin.

På møtet skal de blant annet diskutere forholdet mellom Tyrkia og Hellas, i håp om å hindre en direkte konflikt mellom de to gamle rivalene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa torsdag at han har kontinuerlig kontakt med både Hellas og Tyrkia, som begge to er medlem av forsvarsalliansen.

