Han kommenterer krisen i Hviterussland i et intervju i den tyske avisa Bild.

– Hviterussland er en selvstendig og uavhengig stat. Og ingen, heller ikke Russland, bør blande seg inn der, sier Stoltenberg.

Russlands president Vladimir Putin har åpnet for å gripe inn i nabolandet hvis han mener det er nødvendig. Torsdag opplyste Putin at det er opprettet en egen russisk politistyrke som kan sendes til Hviterussland for å slå ned protester.

