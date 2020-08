Kina refser USAs «tyranni»

NTB utenriks

– Kina vil innta en hard linje for å opprettholde de legitime rettighetene og interessene til kinesiske bedrifter og personer, sa talsperson for landets utenriksdepartement, Zhao Lijian, med henvisning til Kinas aktiviteter i Sør-Kinahavet, på en pressekonferanse torsdag.

Uttalelsen er en reaksjon på at USA onsdag kunngjorde økonomiske sanksjoner mot over 20 kinesiske selskaper og personer som amerikanerne knytter til byggingen av kunstige øyer i Sør-Kinahavet.

Det amerikanske handelsdepartementet hevder selskapene og personene bidrar til at Kina får mulighet til å drive byggevirksomhet og militarisere det omstridte havområdet.

– Amerikanerne driver grov innblanding i Kinas interne anliggender. Det er en fullstendig tyrannisk logikk og maktpolitikk, understreket Zhao.

I det som oppfattes som en maktdemonstrasjon mot USA, skjøt Kina torsdag også ut to raketter i Sør-Kinahavet. Kina anklagde også USA for å ha fløyet et U-2 spionfly inn i en flyforbudssone i Nord-Kina tirsdag, der det gjennomføres en militærøvelse.

USA kunngjorde i juli at de anser Kinas forsøk på å utvide sitt territorialfarvann i Sør-Kinahavet som ulovlig. Kina gjør krav på nesten hele Sør-Kinahavet, inkludert områder som Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei og Filippinene mener er deres territorialfarvann.

