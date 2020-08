WHO: Smittespredningen avtar i mange land

NTB utenriks

Koronapandemien har så langt krevd 814.000 liv og smittet over 24 million, ifølge oversikten til Worldometers.

Nå viser tall fra WHO at dødeligheten og smitteraten avtar i de fleste regioner, særlig i de hardt rammede landene i Latin- og Nord-Amerika, men ikke i Sørøst-Asia og øst i Middelhavsområdet, skriver The Guardian.

I Afrika ser tallet på nye smittede ut til å falle etter å ha passert «det som ser ut som en topp», sier regiondirektør Matshidiso Moeti i WHO.

Sør-Afrikas helseminister Zweli Mkhize advarer likevel mot at smittetallet kan øke igjen og viser til utviklingen i Spania.

Spania, som er et ett av de hardest rammede landene i Europa med 28.924 koronarelaterte dødsfall, skal bruke 2.000 spesialtrente soldater til å spore hvem som har vært eksponert for smittede personer.

– Vi kan ikke la pandemien ta kontroll over livene våre nok en gang. Vi må ta kontroll og stoppe denne andre kurven, sier statsminister Pedro Sánchez ifølge The Guardian.

Selv om dødsraten faller, registrerte WHO i forrige uke mer enn 1,7 millioner nye smittetilfeller og om lag 39.000 nye dødsfall. Det er likevel en nedgang i smittetallene på 5 prosent fra uken før og 12 prosent nedgang i antall dødsfall.

