Verdens økonomiske forum utsettes til sommeren

– Det har ikke vært en lett avgjørelse, ettersom det er et enormt behov for å la verdens ledere komme sammen og utforme en felles vei videre etter covid-19. Men rådet vi har fått fra eksperter er at samlingen ikke kan avvikles på trygt vis i januar, sier Adrian Monck i en pressemelding fra WEF.

Den siste uken i januar, da møtet egentlig skulle vært holdt, blir det arrangert «Davos-dialoger», et digitalt høynivåarrangement der «viktige globale ledere deler sitt syn på hvor verden står i 2021».

Allerede i september arrangerer WEF et toppmøte om bærekraftig utvikling, som også skal handle om det de kaller «den store nullstillingen» etter pandemien og hvordan alle kan bidra til en mer bærekraftig og inkluderende fremtid.

