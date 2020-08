Politiet jakter på en antatt hvit mann etter at to ble drept under protester i Kenosha

NTB utenriks

En tredje person er innlagt på sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skuddskader, opplyser politiet i byen, som ligger i delstaten Wisconsin nord i USA.

Meldingen om skytingen kom inn rett før midnatt tirsdag kveld. Ifølge sheriff David Beth ble ett av ofrene skutt i hodet, mens den andre ble skutt i brystet. Politiet sitter på flere filmsnutter av skytingen, og de jaktet onsdag på det som ser ut til å være en hvit mann, utstyrt med en rifle.

Ifølge Beth har væpnede menn patruljert i byens gater de siste kveldene, men det er uklart om gjerningspersonen er blant dem.

– De er en milits, som et borgervern, sier sheriffen.

Videoer som er lagt ut på nettet, viser mennesker som løper i gatene mens man kan høre skyting. Den viser også flere sårede menn som ligger på bakken.

Identiteten til ofrene var onsdag ennå ikke offentliggjort. Politiet har bedt alle som har tatt bilder og film av hendelsen som ennå ikke er lagt ut på nettet, om å ta kontakt med politiet.

– Jeg føler meg veldig trygg på at vi vil ta ham innen kort tid, sier Beth, ifølge avisen Milwaukee Journal Sentinel.

Skutt i ryggen etter husbråk

Uroen i Kenosha brøt ut etter at afroamerikanske Jacob Blake (29) ble skutt i ryggen sju ganger mens han var på vei inn i en bil søndag. Ifølge familienes advokat satt hans tre sønner i bilen da han ble skutt. Politiet hadde rykket ut etter melding om husbråk. Mannen overlevde, men er ifølge familien blitt lam fra livet og ned.

Politiet i Kenosha har sagt lite om hva som skjedde. De har ikke forklart hvorfor politiet åpnet ild, eller hvorvidt Blake var bevæpnet, og de har heller ikke sagt noe om den etniske bakgrunnen til de involverte politifolkene.

Det er nå innført portforbud i byen, og 250 medlemmer av nasjonalgarden er satt inn for å opprettholde ro og orden. Guvernøren i delstaten Wisconsin erklærte tirsdag unntakstilstand, samtidig som han ba folk demonstrere på fredelig vis.

Protestene i Kenosha har denne uken spredt seg til flere amerikanske byer, deriblant Los Angeles og Minneapolis, der afroamerikanske George Floyd ble drept av politiet tidligere i sommer.

– Snublet og falt

På filmer tatt med mobiltelefoner fra to ulike skyteepisoder vises det som synes å være en hvit mann med en halvautomatisk rifle som jogger rundt i midten av gata mens en folkemengde og enkelte politifolk følger etter ham. Man kan høre noen spørre «hva gjorde han?", hvorpå en person svarer at han har skutt noen.

Mannen med våpenet snubler og faller, og idet folk nærmer seg, avfyrer han tre eller fire skudd mens han sitter på bakken. De treffer minst to personer, deriblant en som faller over ende og en annen som snubler av gårde mens folk roper «Lege! Lege!»

Filmene viser også hvordan skytteren reiser seg opp og går nedover gaten idet flere politibiler ankommer. Mannen løfter opp hendene og går mot bilene, men flere av bilene kjører forbi ham og mot personene som er blitt skutt.

Vitne til skytingen

Devin Scott, som var en av demonstrantene, sier til Chicago Tribune at han var vitne til en av skyteepisodene.

– Vi ropte alle sammen «Black lifes matter» ved bensinstasjonen da vi hørte bom, bom, bom, og jeg sa til vennen min: «Det er ikke fyrverkeri», sier 19-åringen.

– Og så kommer denne fyren med et svært gevær løpende forbi oss i midten av gata, og folk roper «Han skjøt noen, han skjøt noen» Og alle forsøker å ta fyren, de jager ham, og da begynner han å skyte igjen, sier Scott.

Han sier også at han holdt et av ofrene i armene sine, mens en kvinne begynte med førstehjelp, men Scott tror ikke han overlevde.

På en pressekonferanse tirsdag uttalte advokaten til Blakes familie at det vil være et mirakel hvis 29-åringen noen gang vil kunne gå igjen. Han ba også om at politimannen som skjøt, må bli pågrepet, og at de andre involverte må få sparken.

