Orkanen Laura er nå i kategori 4

NTB utenriks

Meteorologer og myndigheter frykter at den vil føre til en voldsom stormflo som kan oversvømme lokalsamfunn langs kysten av Texas og Louisiana. Vannet kan stige så mye som 6 meter.

I løpet av 24 timer har Laura styrket seg 70 prosent, og orkansenteret omtaler den som «ekstremt farlig». Den suger energi fra det varme vannet i Mexicogolfen og er den kraftigste orkanen som rammer det amerikanske fastlandet så langt i år.

Texas-guvernør Greg Abbott og Lousianas guvernør John Bel Edwards var onsdag begge bekymret for at mange ikke hadde tatt advarslene om det voldsomme uværet alvorlig nok. Orkanen treffer land sent onsdag eller i løpet av torsdag, amerikansk tid.

Orkanen har allerede forårsaket store ødeleggelser i Haiti og Den dominikanske republikk, der minst 25 personer har mistet livet. Også Cuba ble rammet, uten at noen der har mistet livet.

Over 100 oljeplattformer i Mexicogolfen ble evakuert, og 80 prosent av oljeproduksjonen ble avbrutt.

Laura truer blant annet de store oljeraffineriene i Lake Charles i Lousianna og Beaumont-Port Arthur i Texas.

(©NTB)