Mange barn og kvinner skal være blant de døde i byen, som ligger i Parwan-provinsen, nord for hovedstaden Kabul.

En talsperson for myndighetene i provinsen sier at 25 personer ble skadd i flommen, mens sjefen for et lokalt sykehus sier at 76 skadde har blitt brakt dit.

Flommen ble forårsaket av kraftig regn natt til onsdag, opplyser myndighetene.

