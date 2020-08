NTB utenriks

Angrepene kommer som et svar på at det ble skutt mot israelske soldater over grensen fra Libanon. Soldatene var på oppdrag nord i Israel tirsdag kveld.

– Vi besvarte ildgivingen og våre fly rammet Hizbollahs observasjonsposter nær grensen, opplyser det israelske forsvaret på Twitter.

Israel og Libanon er teknisk sett fremdeles i krig, og en FN-styrke overvåker våpenhvilen mellom landene.

