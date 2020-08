Aktor: Mladic hadde ansvaret for Srebrenica

NTB utenriks

Mens den tidligere bosnisk-serbiske generalen håper å få omgjort livstidsstraffen, mener aktoratet at han bør kjennes skyldig i flere tilfeller av folkemord.

– Livsvarig fengsel er den eneste tenkbare straffen, sa aktor Barbara Goy i retten i Haag i Nederland onsdag.

Massakren i Srebrenica

Goy avviste forsvarernes argumenter om at Mladic ikke selv var til stede da styrkene hans begynte å massakrere 8.000 muslimer i Srebrenica i 1995.

– Han brukte styrkene under sin kommando til å henrette tusener av menn og gutter, sa Goy.

Drapene i området rundt den bosniske byen Srebrenica regnes som den verste massakren i Europa siden andre verdenskrig.

– For dårlig helse

Mladic er i dag 78 år gammel, og forsvarerne hans mener helsetilstanden hans er så dårlig at ankesaken ikke kan gjennomføres på forsvarlig vis.

Under krigen i Bosnia på 1990-tallet var Mladic leder for de bosnisk-serbiske styrkene. Han ble i 2017 dømt til livsvarig fengsel i FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY).

Ankesaken foregår i FNs internasjonale restmekanisme for straffetribunaler (IRMCT), som tok over de resterende sakene da ICTY avsluttet sin virksomhet i 2017.

(©NTB)