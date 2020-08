To omkom da boligblokk kollapset i India

NTB utenriks

En talsmann for politiet i byen Mahad sier at to personer omkom i ulykken, mens sju personer ble skadd.

Opprinnelig fryktet man at opptil 70 personer kunne være begravd i ruinene, men det viser seg at en rekke beboere greide å komme seg unna da bygningen begynte å rase sammen. Likevel er fortsatt 16 personer savnet, og det er frykt for at de ligger under bygningsmassene.

Statsminister Narendra Modi har uttrykt sin sorg over ulykken og instruert lokale myndigheter til å hjelpe til med alle tilgjengelige ressurser.

Bygningskollapser er relativt vanlige i India. De skyldes vanligvis dårlig byggepraksis og lav kvalitet på materialene og forekommer ofte i regntiden.

Indisk politi mistenker at også dette bygget hadde alvorlige konstruksjonsfeil og har innledet en etterforskning av entreprenøren.

