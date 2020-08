Republikanernes landsmøte: – Det er førstedamens kveld

NTB utenriks

– I kveld er førstedamens kveld, sier Tim Murtaugh, talsmann for Donald Trumps valgkamp.

Melania skal tale fra Rosehagen utenfor Det hvite hus – tross kritikere som mener dette er upassende bruk av offentlig eiendom i en valgkamp.

Også Donald Trumps datter Tiffany og sønnen Eric får sentrale roller. Det får også presidenten selv, som etter planen skal tale hver eneste dag på landsmøtet.

Enn så lenge ligger Trump bak Demokratenes kandidat Joe Biden på meningsmålingene. Men presidenten insisterer på at det bare er valgfusk som kan hindre ham i å bli gjenvalgt.

– Den eneste måten de kan frata oss valgseieren på, er hvis valget manipuleres, hevdet Trump på landsmøtet mandag.

Blant talerne tirsdag er også USAs utenriksminister Mike Pompeo. Han har spilt inn en tale under et besøk i Israel, til tross for at det i USA er lang tradisjon for at utenriksministre holder seg unna partipolitikk.

