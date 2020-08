Nytt Iran-nederlag for USA i Sikkerhetsrådet

NTB utenriks

For tiden er det Indonesia som har formannskapet i rådet, og landets FN-ambassadør Dian Triansyah Djani har undersøkt synspunktene til alle de 15 medlemmene.

Han konstaterte tirsdag at det slett ikke er noen konsensus for å slutte opp om USAs framgangsmåte. Ifølge nyhetsbyrået AP mener alle medlemmene med unntak av Den dominikanske republikk at USAs krav er lovstridige.

Trump-regjeringen igangsatte nylig en prosedyre for å få gjeninnført FN-sanksjoner mot Iran. Framgangsmåten er basert på en klausul i den internasjonale avtalen om Irans atomprogram – til tross for at USA trakk seg fra avtalen i 2018.

