Angrepet var rettet mot basen til en afghansk kommandostyrke, og seks soldater ble såret i tillegg til den ene som ble drept, opplyser en talsmann for styrken. En rådgiver for provinsmyndighetene sier imidlertid at minst fem soldater er drept.

Bomben såret opptil 35 sivile personer, og en rekke boliger og butikker ble ødelagt i eksplosjonen.

Ingen har så langt sagt at de står bak angrepet. Taliban har vært aktive i området i flere måneder.

