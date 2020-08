Gazastripen stenges ned etter koronasmitte

NTB utenriks

Ifølge Hamas, som styrer Gazastripen, ble de påvist fire nye smittetilfeller. Alle var fra samme familie i flyktningleiren Al-Mughasi, der det bor om lag 120.000 mennesker.

Restriksjonen startet mandag kveld og innebærer at utdanningsinstitusjoner, moskeer og butikker holder stengt.

Til sammen to millioner mennesker bor på den smale kyststripen, og et større utbrudd av koronasmitte blir regnet som en katastrofe her.

Så langt har pandemien ikke ført til store smittetall. I alt 105 smittetilfeller er påvist ved Gazastripens om lag 20 karanteneanlegg, som ligger utenfor de mest tettbygde områdene.

