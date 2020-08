Blodig dag i Afghanistan – minst 17 drept

NTB utenriks

Voldshandlingene skjer mens håpet steg om å få forhandlinger i stand mellom afghanske myndigheter og Taliban, i etterkant av avtalen som ble inngått mellom den islamistiske bevegelsen og USA i februar.

Lastebilbomben eksploderte ved en militærbase i provinsen Balkh. Minst to soldater og én sivil person ble drept, opplyser lokale myndigheter.

En rekke boliger og butikker ble ødelagt i eksplosjonen, og opptil 35 sivile og seks soldater ble såret. De fleste sivile ofrene skal være kvinner og barn.

Taliban har tatt på seg skylden for angrepet.

Politikvinne såret

I et annet angrep i Balkh-provinsen ble fem personer skutt og drept, blant dem den tidligere krigsherren Abdul Raouf, to av hans sønner på ti og elleve år og to andre menn.

Adil Shah Adil, som er talsmann for provinsens politisjef, sier de fem satt i en bil og at Raouf var målet for angrepet.

I hovedstaden Kabul ble en politimann drept av en veibombe, mens en politikvinne og hennes sjåfør ble såret da ukjente gjerningsmenn skjøt mot dem. Politikvinnen Saba Saher er også en kjent skuespiller i Afghanistan. Tilstanden hennes oppgis å være stabil.

Både Taliban og IS er aktive i Kabul, men ingen av dem har så langt påtatt seg skylden for angrepet.

Kamper i Ghor

Tirsdag ble også en kontrollpost bemannet av regjeringsvennlige styrker i Ghor-provinsen vest i landet angrepet. Åtte soldater ble drept og fem såret, sier en talsmann for provinsens guvernør. Angrepet utløste en fem timer lang skuddveksling.

Ingen har så langt sagt at de står bak angrepet, men myndighetene anklager Taliban, som tidligere har tatt ansvar for en rekke angrep mot kontrollposter i Ghor.

Nær 100 opprørere drept

Mandag kveld kom forsvarsdepartementet med en uttalelse der det står at 91 Taliban-krigere er drept og 50 såret i en militæroperasjon der målet var å åpne en hovedvei mellom Kunduz og Khanabad. Veien skal nå være klar til bruk.

Taliban har nå kontroll over om lag halvparten av Afghanistan. Gruppa er på sitt sterkeste siden den måtte gi fra seg makten under den USA-ledede invasjonen i 2001.

