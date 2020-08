De første frivillige får koronavaksine i Italia

NTB utenriks

Et italiensk sykehus bekreftet mandag at den første koronavaksinen hadde blitt satt på en frivillig som en del av et menneskelig forsøk som forventes å vare i seks måneder.

Den frivillige kvinnen i 50-årene er en av 90 frivillige som får den første dosen utviklet av det Roma-baserte bioteknologiselskapet ReiThera.

Hvis de første resultatene fra fase 1 på mennesker gir positive resultater, håper forskere at de vil kunne nå fase 2 og 3 i løpet av 2020. Målet til forskerne er å få vaksinen klar til bruk våren 2021.

(©NTB)