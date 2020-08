Boris Johnson ber foreldre sende barna på skolen

NTB utenriks

Johnson sier det er regjeringens «moralske plikt» å gjenåpne skolene og understreker at myndighetene vet mer om koronaviruset nå enn da skolene stengte i mars.

Helsemyndighetene i landet har uttalt at barn trolig tar større skade av å være borte fra skolen enn å bli eksponert for covid-19.

– Det er derfor avgjørende at vi får våre barn tilbake til klasserommene for å lære og for å være sammen med vennene sine, sier Johnson i en uttalelse.

Foreldre og lærere har uttrykt bekymring for gjenåpning av skolene og for at sosial avstand ikke hindrer smitte blant barna.

