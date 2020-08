Bali forlenger turistforbud ut året

NTB utenriks

– Situasjonen i Indonesia er ikke slik at vi kan slippe inn internasjonale turister, heller ikke til Bali, sier guvernør Wayan Koster i et offisielt brev i helgen.

Strender, templer og andre turistmål åpnet for indonesiske besøkende i slutten av juli, og planen var altså å slippe inn utlendinger fra 11. september. Uro over den økende smitten i landet og utreiserestriksjoner i mange land er blant grunnene til at åpningen ikke blir noe av.

Den nasjonale regjeringen har ikke opphevet innreiseforbudet, men guvernør Koster sier myndighetene i Jakarta støtter Balis planer om å få i gang turistnæringen igjen.

– Men det krever forsiktighet og forberedelser, og man kan ikke forhaste seg, legger han til.

Koster sier både dødstallene og smitten på Bali er under kontroll. Rundt 4.000 smittetilfeller og 49 dødsfall er registrert på øya. For hele landet er tallet 153.000 smittede og minst 6.680 døde.

(©NTB)