Netanyahu godtar kompromiss i budsjettkrangel

NTB utenriks

Kompromisset kom i siste minutt etter at fristen for å komme til enighet ved midnatt mandag ble utsatt. Hvis ikke kunne det ført til at landet måtte gjennom sitt fjerde valg på ett og et halvt år.

– Dette er tiden for samling, ikke for valg, sa Netanyahu på en pressekonferanse søndag.

Lederen for det konservative Likud-partiet oppfordret sin koalisjonspartner, sentrumspartiet Blått og hvitt om å «jobbe mot felles mål».

Etter en historisk avtale med De forente arabiske emirater, jobber nå landet mot å oppnå lignende avtaler med andre stater i regionen, sier Netanyahu.

(©NTB)