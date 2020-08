Vestafrikansk delegasjon har ankommet Mali

NTB utenriks

Delegasjonen, ledet av Nigerias president Goodluck Johnathan, ankom Malis hovedstad Bamako søndag ettermiddag.

Delegasjonen ble tatt imot av representanter for militærjuntaen som tok makten i kuppet tirsdag denne uken og avsatte president Boubacar Keita og tok ham til fange.

Kuppmakerne har sagt at de vil opprette et overgangsråd og en overgangspresident, og at det skal holdes nytt valg «innen rimelig tid».

Fredag og natt til lørdag var titusenvis av maliere ute i gatene i Bamako for å feire kuppet.

