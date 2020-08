Sør-Korea vurderer ny nedstenging

NTB utenriks

Lørdag ble det registrert 332 nye smittetilfeller. Det er andre dag på rad at antall nye tilfeller er over 300 og niende dag på rad at antall nye tilfeller er tresifret.

Statsminister Chung Sye-kyun sa lørdag at regjeringen vurderer å utvide nedstengningstiltak som allerede er innført i regionen rundt hovedstaden Seoul, der smitteoppblomstringen begynte, til å gjelde hele landet.

I hovedstaden har kirker vært stengt hele uka, mens restriksjoner og påbud om sosial distansering har blitt strammet inn.

Nattklubber, karaokebarer, bufférestauranter og dataspillkafeer i Seoul-området har også stengt, og baseball- og fotballkamper går igjen for tomme tribuner.

Sør-Korea er blant landene som gikk svært hardt til verks i vår for å forhindre smittespredning.

