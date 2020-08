Tikhanovskaja: Hviterusserne vil aldri akseptere Lukasjenko

NTB utenriks

– Det bør være klart for presidenten at det er behov for endring. Jeg håper den sunne fornuften vinner fram, at folket blir hørt, og at det blir holdt et nytt valg, sa Tikhanovskaja på sin første pressekonferanse siden hun rømte hjemlandet

Opposisjonspolitikeren sier hun planlegger å returnere til Hviterussland «når jeg føler meg trygg der». Ut over det ville hun ikke svare på spørsmål om egen sikkerhet eller hvorfor hun forlot landet og gikk i eksil i Litauen etter det omstridte valget 9. august.

Støttespillerne hennes og Litauens regjering sier Tikhanovskaja ikke hadde noe valg da myndighetene la press på henne etter et møte i Hviterusslands valgkommisjon.

Protester

Etter at valgkommisjonen utpekte Lukasjenko til valgets vinner, har det vært enorme protester og streiker en rekke steder i Hviterussland. Tikhanovskaja ba streikende fabrikkarbeidere samarbeide med koordineringsrådet hun har opprettet for å lede de prodemokratiske demonstrasjonene.

– Koordineringsrådet er opprettet med mål om å forhandle om en fredelig maktovergang. Vi vil ikke lenger leve med frykt og løgner, sier hun.

På spørsmål om mulig russisk støtte til Lukasjenko ba opposisjonslederen «alle verdens land om å respektere det hviterussiske folkets suverenitet».

EU-krav

Torsdag startet Hviterussland etterforskning av koordineringsrådet, som de hevder er et grunnlovsstridig forsøk på å kaste Lukasjenko, som har styrt landet i 26 år. EU krever at etterforskningen stanses. Unionen har også sagt at den ikke aksepterer det offisielle resultatet, som ga Lukasjenko over 80 prosent av stemmene.

– Valget som ble holdt 9. august, var verken fritt eller rettferdig. Det oppfylte ikke internasjonale standarder, sa EU-president Charles Michel etter et hasteinnkalte videotoppmøte tidligere i uken.

