– Jeg tror vi nå begynner å se en vending for utbruddet sør i landet, sier leder for USAs nasjonale smittevernsenter (CDC), Robert Redfield.

– Jeg tror vi kommer til å se betydelige fall i dødstallene, forhåpentligvis i løpet av de neste ukene, legger han til.

Antallet smittetilfeller fordelt på befolkning er likevel over tre ganger så høy som i land som Mexico og Frankrike. Det er fortsatt fare for at smittespredningen kan tilta i flere delstater.

